Российский инвестиционный форум в Сочи перенесен на неопределенный срок

Российский инвестиционный форум в Сочи перенесен. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Российский инвестиционный форум в Сочи перенесен на более поздний срок. Власти региона сообщили, что подготовка к деловому мероприятию уже началась, но из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране оргкомитет решил изменить даты проведения форума.

- Безусловно, нам очень жаль, что Российский инвестиционный форум перенесли. Край уже начал подготовку к этому крупнейшему деловому событию, и мы надеемся, что он состоится в более поздний срок при улучшении ситуации с распространением COVID-19, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пандемия уже вносила коррективы в работу Российского инвестиционного форума. В 2020 и в 2021 годах мероприятие не проводилось также из-за роста случаев заражения COVID-19. Как сообщили в администрации Кубани, даты проведения форума в 2022 году станут известны позже.