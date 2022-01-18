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Общество18 января 2022 15:50

Водитель школьного автобуса не справился с управлением и съехал с заснеженной дороги в Северском районе

Детей в автобусе не было
Евгения ХАЛИКОВА
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школьный автобус пришлось вытаскивать спасателям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

школьный автобус пришлось вытаскивать спасателям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Северском районе на автодороге возле хутора Свободный занесло школьный автобус. На управление машиной повлияла плохая погода. Весь день 18 января в регионе шел мокрый снег и каша из снега и грязи превратила районные дороги в вязкое болото. Поняв, что автобус забуксовал и выехать самостоятельно не получится, шофер обратился за помощью.

- Незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России Северского района. На месте работала 1 единица техники и 4 человека личного состава МЧС России, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Автобус удалось вытянуть обратно на дорогу с помощью буксировочного троса. Детей в автобусе не было.