Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в Сочи

В Сочи устраняют последствия урагана. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Синоптики предупредили жителей Сочи об ухудшении погоды. На курорт идет значительное похолодание, в предгорных районах прогнозируются снегопады. В мэрии города отчитались о готовности к непогоде.

- Для расчистки дорог у нас наготове около 270 единиц спецтехники и более 400 человек. Сейчас в городе идет сильный дождь, а на море шторм, - рассказал глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.

Крещенские купания в Сочи были отменены из-за непогоды. Экстренные и аварийные службы города оперативно устраняют локальные происшествия. В микрорайоне Блиново идет ликвидация оползня на улице Лесной. Дежурные группы вывозят с улиц города поваленные ветром деревья.