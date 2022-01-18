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Спорт18 января 2022 17:07

Кубанские лучницы выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Спортсменки краевого Центра параолимпийской подготовки стали призерами турнира России по стрельбе из лука
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские спортсменки стали лучшими на трунире России по стрельбе из лука. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские спортсменки стали лучшими на трунире России по стрельбе из лука. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Воспитанницы Центра параолимпийской подготовки Краснодарского края взяли «золото» на турнире России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко отправятся на чемпионат мира по этому виду спорта.

- С каждым годом все больше представителей Краснодарского края благодаря своим успехам получают доступ в элиту мирового спорта, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Сидоренко и Баранцева уже известны на международном уровне. Маргарита Сидоренко на прошедшей летней Паралимпиаде в Токио стала сильнейшей лучницей мира. В паре с Кириллом Смирновым выиграла золото в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.