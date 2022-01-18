Александр Бастрыкин ждет доклад о коррупции в похоронном бизнесе на территории Краснодарского края

Александр Бастрыкин держит на контроле проверку информации о коррупции на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России напомнил, что ждет доклад с результатами проверки инцидента в Тимашевске. В конце 2021 года в городе разгорелся скандал, который вскрыл подноготную похоронного бизнеса в регионе. Бюро судебно-медицинской экспертизы потребовало у родственников умершей женщины деньги за доставку ее тела в морг. Чтобы привлечь внимание к неправомерным требованиям, сотрудник ритуального агентства привез тело к районной администрации.

- Председателем СК России было дано поручение проверить информацию о возможных коррупционных связях районных должностных лиц и правоохранительных органов с представителями похоронного бизнеса. Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю была организована проверка, - сообщили в пресс-службе СК России.

Проверка, инициированная сотрудниками СУ СК по Краснодарскому краю, еще продолжается. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.