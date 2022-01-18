Telegram-канал Вениамина Кондратьева в 2021 году цитировали чаще канала гендиректора «Роскосмоса»

Вениамин Кондратьев попал в рейтинг компании "Медиалогия". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Telegram-канал губернатора Краснодарского края попал в рейтинг, который составила компания «Медиалогия». В чарте 30 самых популярных каналов в стране. Вениамин Кондратьев расположился на 20 месте и обогнал по цитируемости, например, гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

На первых местах рейтинга расположились новостные каналы Mash, Baza и SHOT. На 17 еще один глава региона России – Рамзан Кадыров и его канал «Kadyrov_95».

Как сообщили составители, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 72 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ.