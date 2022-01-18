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Общество18 января 2022 19:51

Почти полторы тысячи жителей Майкопа остались без теплоснабжения

Авария на теплотрассе оставила без тепла шесть многоквартирных домов и детский сад
Евгения ХАЛИКОВА
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Авария в Майкопе оставила без тепла людей. Фото: prokuraturara

Авария в Майкопе оставила без тепла людей. Фото: prokuraturara

В Майкопе авария на теплотрассе оставила без тепла 1 400 жителей шести многоквартирных домов по улицам Пролетарская, Майкопская и Адыгейская. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации прорыва трубы. Ход восстановительных работ контролирует городская прокуратура по поручению прокурора Республики Адыгея Игоря Шевченко.

- Прокуратура города Майкопа обеспечивает надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению теплоснабжения и устранению последствий произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В зону аварии также попал детский сад № 33. Как сообщили в Комитете Республики Адыгея по делам ГО и ЧС теплоснабжение будет восстановлено к утру 19 января. Ремонтные работы ведут 10 человек и 3 единицы техники.