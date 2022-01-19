Узнали, где будут отключения света в Сочи 19 января 2022 года

В Сочи запланированы отключения света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу в трех микрорайонах Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жилых домов на улицах ул. Белорусская, Ленина и на переулке Белорусский.

В Центральном районе под веерные отключения света попадут обитатели улиц Пригородная 17, ул. Голенева, Макаренко, ул. Восточная, Яблочная, Целинная 8Б и переулка Виноградный.

В Лазаревском округе 19 января несколько часов проведут без электроэнергии жители улицы Асарэтх и переулка Вольный аула Хаджико.