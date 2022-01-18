В Туапсе на прохожих упала кирпичная стена

В Туапсе на прохожих упал забор. Фото: tuapse_com

В Туапсе жертвами непогоды стали местных жители. На проходивших по улице Бондаренко мужчину и женщину упал кирпичный забор, который не выдержал порывов ветра.

- Пострадали прохожие 67-летний и 46-летняя местные жители, которые проходили мимо. Оба были нетрезвыми. Сейчас людей госпитализировали, у мужчины сломано бедро, у женщины — левое ребро, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Туапсе.

Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также в районе из-за стихии оказалось разрушенным нежилое здание в поселке Дефановка. Впрочем, местные власти говорят, что дом был построен с многочисленными нарушениями.

С 18 января в регионе действуют четыре штормовых предупреждения и возможно, что это еще не последние разрушения из-за стихии.