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Происшествия18 января 2022 20:35

В Сочи заброшенное здание горело трижды за месяц

Пожарным потребовалось 15 минут, чтобы потушить пожар
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи трижды за месяц горит заброшенный дом

В Сочи трижды за месяц горит заброшенный дом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи жители улицы Первомайская обеспокоились клубами дыма, которые валили из заброшенного здания. Очевидцы сообщили в пожарную службу о возгорании.

- В 22.15 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 22.31 пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огнем была охвачена площадь 45 кв.м. В тушении пожара участвовали 9 человек спасателей и 3 единицы техники.

Местные жители говорят, что это здание горит уже в третий раз. Первый пожар произошел 31 декабря 2021 года, второй раз заброшенный дом вспыхнул вечером 1 января 2022 года и третье возгорание случилось 18 января.