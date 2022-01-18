В Сочи заброшенное здание горело трижды за месяц

В Сочи трижды за месяц горит заброшенный дом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи жители улицы Первомайская обеспокоились клубами дыма, которые валили из заброшенного здания. Очевидцы сообщили в пожарную службу о возгорании.

- В 22.15 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 22.31 пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огнем была охвачена площадь 45 кв.м. В тушении пожара участвовали 9 человек спасателей и 3 единицы техники.

Местные жители говорят, что это здание горит уже в третий раз. Первый пожар произошел 31 декабря 2021 года, второй раз заброшенный дом вспыхнул вечером 1 января 2022 года и третье возгорание случилось 18 января.