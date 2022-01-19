Что произошло за ночь 19 января в Краснодарском крае: Пенсионер умер от удара в голову, который ему нанес сын

Что произошло за ночь 19 января 2022 года. Пенсионер умер от удара в голову, который ему нанес сын. Обвиняемый пошел спать, а утром обнаружил тело отца.

Легковушка насмерть сбила женщину в Усть-Лабинском районе Кубани. Обстоятельства ДТП выясняются.

На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен. Тем временем в регионе от коронавируса привились 2,8 млн жителей.

Водитель школьного автобуса не справился с управлением и съехал с заснеженной дороги в Северском районе. Детей в автобусе не было.