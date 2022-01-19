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Общество19 января 2022 4:57

Что произошло за ночь 19 января в Краснодарском крае: Пенсионер умер от удара в голову, который ему нанес сын

Что произошло за ночь 19 января в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 19 января 2022 года. Пенсионер умер от удара в голову, который ему нанес сын. Обвиняемый пошел спать, а утром обнаружил тело отца.

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