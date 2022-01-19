В Северском районе Кубани из-за перелива реки Афипс подтопило станицу Смоленскую

Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Из-за дождей со снегом 18 января уровень воды в нескольких реках Кубани достиг критических отметок. В Северском районе в ночь на 19 января из-за перелива реки Афипс подтопило одну из станиц.

- В 23:20 18 января поступило сообщение о том, что вследствие добегания волны в реке Афипс и перелива ее из русла произошло подтопление станицы Смоленской. Проводится обследование территорий, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что эвакуация населения не проводилась. Но в случае необходимости на месте развернут пункт временного размещения вместимостью 500 человек.

В настоящее время наблюдается спад воды. Специалисты устанавливают ущерб от большой воды.