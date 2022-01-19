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Общество19 января 2022 5:39

Губернатор Кубани поздравил с Крещением Господним

Он написал поздравление в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Омовения проходили в специально отведенных местах

Омовения проходили в специально отведенных местах

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В храмах проходят праздничные богослужения, а в специально отведенных местах омовения. Губернатор поздравил местных жителей с праздником.

- От всей души поздравляю с Крещением Господним! Это один из самых больших и долгожданных праздников. Пусть этот день наполнит сердца гармонией и благодатью. Мира и благополучия вам и вашим семьям! – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, что в некоторых курортных городах на побережье запретили омовения из-за шторма.