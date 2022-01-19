Губернатор Кубани поздравил с Крещением Господним

Омовения проходили в специально отведенных местах

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В храмах проходят праздничные богослужения, а в специально отведенных местах омовения. Губернатор поздравил местных жителей с праздником.

- От всей души поздравляю с Крещением Господним! Это один из самых больших и долгожданных праздников. Пусть этот день наполнит сердца гармонией и благодатью. Мира и благополучия вам и вашим семьям! – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, что в некоторых курортных городах на побережье запретили омовения из-за шторма.