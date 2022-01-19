В Сочи в ночь на 19 января выпало до 17 мм осадков

Дороги чистили и ночью

В ночь на 19 января в Сочи выпало до 17 мм осадков. В предгорных районах прошли снегопады, на побережье местами мокрый снег.

- Дороги и тротуары на курорте расчищали всю ночь. Всего было задействовано 265 единиц техники. Дорожные службы продолжают расчистку улиц, - отметили в пресс-службы мэрии.

Бригады распилили и убрали 19 поваленных в городе деревьев. В администрации города добавили, что общественный транспорт работает в штатном режиме. В горный кластер не рекомендуют ехать на машинах на летней резине.

В Сочи до конца суток продолжает действовать штормовое предупреждение. Волнение моря достигает пяти баллов. Пляжи закрыты для Крещенских купаний в целях безопасности.