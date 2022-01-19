На Кубани инспекторы ДПС экстренно доставили водителя в больницу

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Ситуация произошла в Гулькевичском районе. К инспекторам ДПС Федору Семёнову и Никите Трикилову на заправочной станции обратился мужчина. Он сообщил, что ему стало плохо за рулем машины. Пожаловался на боль в грудной клетке, одышку, чувство нехватки воздуха. Полицейские немедля повезли его в больницу.

- Госавтоинспекторы не стали дожидаться скорой помощи и экстренно на патрульном автомобиле доставили мужчину в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Благодаря оперативным действиям инспекторов жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.