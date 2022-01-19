Дороги и тротуары Краснодара обрабатывают от наледи

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В ночь на 19 января дороги Краснодара от наледи обрабатывали 36 машин. Проезжие части посыпали противогололедными реагентами.

- За ночь использовано 573 тонны песко-соляной смеси, - отметили в мэрии.

С утра остановки, тротуары и подземные пешеходные переходы продолжают посыпать песком. На улицы вышли более 580 рабочих. Они будут обрабатывать дорожки в течение дня.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что на придомовых территориях чистить дорожки и убирать сосульки со зданий должны управляющие компании и собственники зданий.