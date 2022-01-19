Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 7:14

Дороги и тротуары Краснодара обрабатывают от наледи

Работы продолжат в течение дня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В ночь на 19 января дороги Краснодара от наледи обрабатывали 36 машин. Проезжие части посыпали противогололедными реагентами.

- За ночь использовано 573 тонны песко-соляной смеси, - отметили в мэрии.

С утра остановки, тротуары и подземные пешеходные переходы продолжают посыпать песком. На улицы вышли более 580 рабочих. Они будут обрабатывать дорожки в течение дня.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что на придомовых территориях чистить дорожки и убирать сосульки со зданий должны управляющие компании и собственники зданий.