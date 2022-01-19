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Здоровье19 января 2022 8:21

На Кубани за сутки выявили 730 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту семь месяцев
Светлана ОВДЕЙ
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Тем временем на Кубани обнаружили два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» Фото из архива КП

Тем временем на Кубани обнаружили два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 730 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 60 - среди детей. Самому младшему пациенту семь месяцев, самому старшему – 94 года. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 295 человек, в Сочи – 61, в Туапсинском районе – 36, в Армавире – 32, в Ейском – 30, в Анапе – 26, в Динском районе – 25, в Геленджике – 20, в Крыловском – 19. По 13 новых случаев заражения - в Тихорецком и Усть-Лабинском муниципалитетах, 12 – в Новокубанском, по 11 – в Ленинградском, Северском, Апшеронском и Крымском. 10 заболеваний зафиксировано в Тбилисском районе, 9 – в Горячем Ключе, по 7 – в Новопокровском и Павловском, по 6 – в Кавказском и Щербиновском районах.

- По 5 новых пациентов в Новороссийске, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах, по 4 – в Кущевском, Славянском и Темрюкском. По 3 человека заболели в Калининском, Каневском, Тимашевском, Курганинском и Лабинском муниципалитетах, по 2 – в Белоглинском, Абинском, Гулькевичском, Мостовском и Красноармейском, по 1 – в Кореновском и Успенском, - сообщили в Оперштабе края.

За сутки в регионе скончались 8 пациентов. На аппаратах ИВЛ остается 101 человек, 9 – на ЭКМО.

Тем временем на Кубани обнаружили два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон».