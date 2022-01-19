Парк может стать филиалом Музея истории курорта Фото: пресс-служба администрации города

Археологический парк под открытым небом планируют создать в Сочи. Зону предлагают сформировать на месте исторических объектов. Вопрос обсудили на заседании градостроительного совета при главе города и сочинского городского отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

На заседании обсудили развитие улиц Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе, на которых сохранились историко-культурные объекты - остатки крепостной стены форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство, бывшее здание Индо-Европейского телеграфа.

- С этого места начинается градостроительная история Сочи, вместе с сочинским отделением Союза архитекторов России мы готовим конкурс на лучший проект благоустройства этой территории, который планируем объявить уже в ближайшее время, - рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Семен Вялкин.

Подчеркивается, что при работах могут быть обнаружены и другие историко-культурные объекты. В том числе предложено создать археологический парк под открытым небом, который станет филиалом Музея истории города-курорта.