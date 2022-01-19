Службы Кубани продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды

На Кубани продолжают действовать четыре штормовых предупреждения

Погода в Краснодарском крае в последние дни изрядно ухудшилась. На Кубань резко обрушились дожди и снегопад, отчего пострадали многие территории. Службы региона продолжают работу в усиленном режиме.

От осадков и понижения температуры страдают дороги. Так, ФКУ Упрдор «Черноморье» предоставило ГУП Кубани «Дагомысское ДРСУ» 200 тонн соли для обработки дорог. Подчеркивается, что этого количества хватит на неделю работ.

Напомним, на Кубани продолжают действовать четыре штормовых предупреждения. В регионе сохраняется опасность подъема уровня рек, схода лавин, снегопада, в том числе мокрого снега.