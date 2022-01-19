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Общество19 января 2022 9:40

Более чем на 80% готова новая трамвайная линия по улице Московской в Краснодаре

На участке уложено 5072 м полотна
Светлана ОВДЕЙ
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В подземных переходах проводят монолитные работы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В подземных переходах проводят монолитные работы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Строительство новой трамвайной линии продолжают по улице Московской в Краснодаре. Готовность составляет более 80%, сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Уже установлена тяговая подстанция, сейчас рабочие монтируют электрическое оборудование. В целом уложено 5072 метра трамвайного полотна, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Параллельно здесь продолжается строительство подземных переходов – через улицы Московскую и им. Петра Метальникова. В настоящее время работники обустраивают монолитные железобетонные конструкции. А в конце января в подземных переходах начнут проводить внутреннюю отделку.

Завершить все работы по проекту запланировано уже в марте.