В станице продолжают работать 11 комиссий по оценке ущерба

Режим ЧС ввели в станице Смоленской Северского района. В ночь на 19 января вышедшая из берегов река Афипс подтопила территории поселения. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

От подтоплений пострадали 19 территорий вблизи жилья. В том числе вода зашла в три дома. В станице продолжают работать 11 комиссий по оценке ущерба.

Как сообщалось ранее, эвакуация жителей в поселении не проводилась. Здесь развернут пункт временного размещения на 500 человек.