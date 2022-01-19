Более 1,5 тысячи детей-сирот Кубани обеспечили жильем в 2021 году

Не менее 1,2 тысячи квартир планируют приобрести для кубанских детей-сирот в 2022 году. На закупку отведут почти 3 миллиарда рублей. Вопрос обсудили на совещании вице-губернатора Анны Миньковой с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам.

На покупку жилья, в частности, планируют отвести 2,3 миллиарда, 307 миллионов из которых – государственные средства. В прошлом году в регионе квартирами обеспечили 1528 детей-сирот.

- Мы увеличиваем финансирование программы, потому что цены серьезно выросли. Подготовили ряд предложений по изменению параметров реализации программы «Дети Кубани». Появится срок – 1 декабря, к которому мероприятия должны быть завершены,– отметила Анна Минькова.

Вице-губернатор подчеркнула, что передавать жилье детям-сиротам в конце года неправильно. Кроме того, квартиры рекомендуют закупать там, где уже проживают дети-сироты, – не все готовы к переезду.