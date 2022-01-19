Мужчине стало плохо в полете, он скончался Фото из архива КП

Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира. Авиалайнер направлялся из Москвы в Пафос. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

- В полете мужчине 1954 года стало плохо, он скончался. В аэропорт была вызвана бригада медиков, которая констатировала биологическую смерть пассажира, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров рейса высадили в зону ожидания вылетов. Правоохранительные органы работают на борту самолета. Рейс задержан до 15:00.