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Общество19 января 2022 10:42

Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира

Авиалайнер летел из Москвы
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчине стало плохо в полете, он скончался Фото из архива КП

Мужчине стало плохо в полете, он скончался Фото из архива КП

Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира. Авиалайнер направлялся из Москвы в Пафос. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

- В полете мужчине 1954 года стало плохо, он скончался. В аэропорт была вызвана бригада медиков, которая констатировала биологическую смерть пассажира, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров рейса высадили в зону ожидания вылетов. Правоохранительные органы работают на борту самолета. Рейс задержан до 15:00.