Офис врача общей практики построили в Туапсинском районе Фото: пресс-служба краевой администрации

Офис врача общей практики построили в Туапсинском районе Кубани. Медучреждение находится в селе Лермонтово. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В офис закупили мебель и медицинское оборудование, которое в настоящее время монтируют. В здании оборудованы кабинет врача общей практики, дневного стационара, смотровой, прививочный, перевязочный кабинеты и стерилизационная. Всего на строительство выделили 20,5 миллиона рублей.

Напомним, в этом году на Кубани планируют построить 15 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов.