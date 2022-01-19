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Общество19 января 2022 10:57

Новые технологии сделают общение с чат-ботами более эффективным и приятным

Компания МТС начала использовать в работе с клиентами преимущества нейронных сетей нового поколения
Василина КОПЫЛОВА
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Теперь нейротехнологии, применяемые для обработки обезличенных диалогов в онлайн-чатах приложений и сайтов, помогают выявлять и устранять проблемы, повышать качество обслуживания. Один из инструментов - облачный сервис Chattermill.

Его задача: анализ текстовых сообщений, определение тематики и тональности, оценка удовлетворенности клиента. Система способна определять контекст сообщений, сарказм, двойное отрицание, ссылки на предыдущие мнения и многое другое. Плюс программа дает заключение: какие вопросы лучше обрабатываются ботом, а какие — «живым» оператором.