Новые технологии сделают общение с чат-ботами более эффективным и приятным

Теперь нейротехнологии, применяемые для обработки обезличенных диалогов в онлайн-чатах приложений и сайтов, помогают выявлять и устранять проблемы, повышать качество обслуживания. Один из инструментов - облачный сервис Chattermill.

Его задача: анализ текстовых сообщений, определение тематики и тональности, оценка удовлетворенности клиента. Система способна определять контекст сообщений, сарказм, двойное отрицание, ссылки на предыдущие мнения и многое другое. Плюс программа дает заключение: какие вопросы лучше обрабатываются ботом, а какие — «живым» оператором.