Первое заседание объединения

В Краснодаре открылось сообщество активных бизнесменов-благотворителей «Добро и Дело». Об этом сообщают организаторы.

- В наше сообщество вошли руководители компаний, которые активно участвуют в жизни города и края и помогают нуждающимся, - пояснили в благотворительной организации «Добро и Дело». - Наше объединение соблюдает ESG-принципы в бизнесе и готово принять в свою команду таких же неравнодушных людей.

Сообщество уже взаимодействует с Союзом многодетных семей «Кубанская семья», объединением «Транспортная инициатива», Центром молодежной политики Краснодара, студенческим активом КубГТУ.

- Все, желающие присоединиться к нашей работе или сообщить о проблеме, получить поддержку, могут обращаться к нам, - сообщил соорганизатор объединения Александр Зайцев.

Организатором проекта также стали руководитель агентства социальных коммуникаций и координатор БФ «Свет в руках» в крае Анна Артемьева, руководитель компании - оператора безналичной оплаты проезда в крае Андрей Григоренко, многократный чемпион мира по кикбоксингу Данил Винник, руководитель сети барбершопов и известный предприниматель Игорь Онегов, вице-спикер Гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев, директор мебельной фабрики Александр Зайцев и глава одной из автошкол Краснодара Игорь Еременко.