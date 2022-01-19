Мэр Краснодара поздравил жителей с праздником Крещения

С 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко и председатель городской Думы Вера Галушко поздравили жителей с праздником Крещения. С 18 на 19 января православные отмечают Святое Богоявление.

- Этот светлый праздник символизирует духовное обновление и очищение, дает силы для преодоления трудностей и укрепляет веру. Здоровья всем и благополучия, мира и душевного тепла, веры в лучшее будущее, - обратился к жителям глава города.

В этот день Екатеринодарская и Кубанская епархия проводит крещенские купания. Около мест проведения оборудованы пункты обогрева, здесь же дежурят спасатели, врачи, волонтеры и полиция.

- На протяжении тысячелетий замечательный праздник дарит людям надежду, обращает к истокам духовных традиций страны, напоминает о добре и милосердии, справедливости и любви к ближним, — отметила Вера Галушко.