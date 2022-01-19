Стартовал завершающий этап работ Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Анапе стартовал завершающий этап строительства северного обхода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Строительство продолжается на участке с 47 км по 52 км трассы А-290 Новороссийск – Керчь. Общая протяженность с тремя развязками составит 13,5 километра. Сейчас в работе задействованы 67 специалистов и 33 единицы техники.

Подчеркивается, что северный обход поможет снизить нагрузку на дороги Анапы и сократит время пути по трассе А-290. В конце года на объекте почти завершили археологические раскопки и полностью очистили территорию от взрывоопасных предметов.

- Ведется строительство и реконструкция еще двух участков федеральной дороги А-290 - с 52 км по 73 км и с 73 км по 100 км. Проект создает единый скоростной транспортный коридор, связывающий М-4 «Дон» с полуостровом Крым через Крымский мост, – прокомментировал руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Всего запланировано строительство дороги в четыре полосы длиной 56,6 км, предусмотрены и 9 развязок. В сутки по трассе смогут проезжать порядка 35 тысяч авто. На протяжении дороги оборудуют освещение.