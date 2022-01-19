Глава Сочи стал первым рейтинг активности мэров

Алексей Копайгородский

Глава Сочи возглавил рейтинг активности мэров. Алексей Копайгородский занял первую строчку по итогам работы с января 2022 года. Всероссийский рейтинг составлен экспертами «Давыдов.Индекс».

В частности, отмечена работа главы по разработке градостроительной политики и борьбе с самостроями.

Кроме того, за декабрь 2021 - январь 2022 Алексей Копайгородский вошел в сотню самых упоминаемых в СМИ лиц моложе 40 лет. А по итогам 2021 года глава курорта занял одну из пяти первых строчек Национального рейтинга мэров.

Напомним, в декабре прошедшего года Алексей Копайгородский стал призером политической премии «Гамбургский счет».