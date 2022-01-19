Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 12:14

Глава Сочи стал первым рейтинг активности мэров

Его составляют специалисты «Давыдов.Индекс»
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский

Глава Сочи возглавил рейтинг активности мэров. Алексей Копайгородский занял первую строчку по итогам работы с января 2022 года. Всероссийский рейтинг составлен экспертами «Давыдов.Индекс».

В частности, отмечена работа главы по разработке градостроительной политики и борьбе с самостроями.

Кроме того, за декабрь 2021 - январь 2022 Алексей Копайгородский вошел в сотню самых упоминаемых в СМИ лиц моложе 40 лет. А по итогам 2021 года глава курорта занял одну из пяти первых строчек Национального рейтинга мэров.

Напомним, в декабре прошедшего года Алексей Копайгородский стал призером политической премии «Гамбургский счет».