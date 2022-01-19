В «Орленке» открылся творческий квАРТал

Ребята занимаются в творческих студиях и проходят «Креативный марафон».

Участниками программы «Творческий квАРТал» стали более 340 детей России – это победители вокальных и танцевальных конкурсов, воспитанники театральных студий, ребята, увлекающиеся художественным и прикладным творчеством. В «Орленке» мальчишки и девчонки развивают креативное мышление и прокачивают свои навыки в разных видах искусства.

- Творческий подход к любому делу – один из главных орлятских принципов. Мы предлагаем детям самостоятельно конструировать позитивную реальность, создавать и интерпретировать красоту, генерировать смыслы и воплощать в жизнь креативные идеи. Именно этому учатся участники первой смены. В каждом ребенке заложен многогранный творческий потенциал, и в «Орленке» ребята могут развить свои таланты в совершенно разных ипостасях. Среди орлят точно есть будущие видные творцы – они, я уверен, поднимут уровень искусства в нашей стране на новую высоту. Но также хочу заметить, что эта программа позволит ребятам раскрыть и укрепить через творчество личностные качества, которые помогут им достичь успеха в любых видах деятельности, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В ходе смены орлята занимаются в творческих студиях, где пробуют себя в разных видах искусства. Так, в театральной лаборатории ребята преодолевают страх публичных выступлений, развивают ораторское мастерство и воображение, чтобы в финале смены исполнить одну из ролей в итоговой постановке; на занятиях по хореографии изучают историю танцевального искусства, учатся импровизировать и самостоятельно ставить номера; в музыкальной студии выполняют дыхательные упражнения для певцов и совершенствуют вокальные навыки. Кроме того, орлята постигают архитектурное моделирование, знакомятся с основными приемами фотосъемки, а также создают предметы декоративно-прикладного искусства.

- Мне с первых дней понравился «Орленок». Здесь столько возможностей для ребят! С шести лет я пою в детском хоре, играю на разных музыкальных инструментах и совсем недавно захотел сам написать песню. В музыкальную студию я пошел, чтобы получить новый опыт и поделиться уже имеющимися знаниями с другими, – рассказал участник 1 смены Вячеслав Орловский из Свердловской области.

Ключевое образовательное пространство программы – «Креативный марафон», в течение которого мальчишки и девчонки узнают способы развития нестандартного мышления и пробуют применять их при выполнении творческих заданий.

В финале смены ребята представят итоги своей работы на гала-концерте. Победители конкурсов программы будут награждены грамотами и дипломами, а самые вовлеченные в творческий процесс ребята получат звания «Активных и креативных участников смены».