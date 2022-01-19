Спасатели расчистили затор, мешавший проходить реке в Северском районе Кубани

Спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на дорогу Фото: Кубань-"СПАС"

В последние дни непогода обрушилась на Краснодарский край. В регионе шли дожди и снегопад, от которых теперь ликвидируют последствия. Устранять их вышли спасатели в Северском районе, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Накануне специалисты обнаружили затор в подмостовом пространстве, мешавший проходить воде. Река могла выйти из берегов. С помощью альпинистского снаряжения, бензопил и шанцевого инструмента спасатели расчистили преграду, а затем распилили дерево, упавшее на дорогу.

Подчеркивается, что к утру уровень воды в реке Шебш начал снижаться.

Напомним, режим ЧС введен в станице Смоленской Северского района. Вышедшая из берегов река Афипс подтопила территории поселения.