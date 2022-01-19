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Общество19 января 2022 12:58

Мужчина погиб при пожаре в Горячем Ключе

Возгорание произошло в частном доме
Светлана ОВДЕЙ
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Пожарные обнаружили тело 43-летнего мужчины Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пожарные обнаружили тело 43-летнего мужчины Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мужчина погиб при пожаре в Горячем Ключе. Возгорание произошло в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дом, в котором случилась трагедия, находится по улице Ленина в станице Бакинской. Соседи, увидевшие огонь, вызвали пожарных. Позже в одной из комнат спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности с бытовыми приборами.

- В настоящее время проводится проверка, устанавливается точная причина возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.