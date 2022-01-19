Пожизненный срок дали убийце двух человек на Кубани

Суд назначил пожизненное заключение Фото: Алексей БУЛАТОВ

К пожизненному заключению приговорили убийцу двух человек на Кубани. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установило следствие, проводимое СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в сентябре 2020 года 33-летний мужчина приехал к возлюбленной в хутор Чаплыгин Гулькевичского района. Придя в дом, пьяный подсудимый увидел на кухне сестру девушки, с которой конфликтовал, – она была против отношений родственницы с ним. Тогда, незаметно подойдя к жертве, он 35 раз ударил ее ножом. После, увидев годовалого сына сестры девушки, он убил и его – мужчина нанес 7 ножевых ранений.

Тело ребенка подсудимый спрятал в сарае и, украв паспорт умершей девушки, скрылся с места преступления.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.