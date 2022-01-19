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Общество19 января 2022 13:42

Экстренно севший в Сочи самолет отправлен на Кипр

Ранее авиалайнер приземлился на курорте из-за смерти пассажира
Светлана ОВДЕЙ
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Экстренно севший в Сочи самолет отправлен на Кипр Фото из архива КП

Экстренно севший в Сочи самолет отправлен на Кипр Фото из архива КП

Экстренно севший в Сочи самолет отправлен на Кипр. Правоохранители завершили проверку авиалайнера, приземлившегося из-за смерти пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Правоохранительные органы закончили работу, тело пассажира передано в морг. Авиакомпания произвела замену экипажа в связи с ограниченным рабочим временем. Посадка пассажиров завершена, рейс отправлен на Пафос, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что самолет вынужденно сел в Сочи из-за смерти пассажира. Мужчине стало плохо в полете, позже он скончался.