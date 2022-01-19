СПФС: новый шаг к упрощению бизнес-отношений

- ВТБ стал одним из первых, подключившихся к СПФС, а сегодня мы стали первым российским банком, предоставляющим услугу «Сервис-бюро СПФС». Это очередной шаг платежного рынка к единым каналам и форматам, что в перспективе окажет положительное влияние на всех его участников, – считает член правления ВТБ Наталья Диркс.

СПФС - Системы передачи финансовых сообщений Банка России - используются с 2014 года. Для компании «Ростелеком» запуск пилотного проекта совместно с ВТБ оказался весьма удачным.

Главные цели новой услуги: гарантии бесперебойного обслуживания, безопасность и конфиденциальность при передаче финансовых сообщений. Компаниям-клиентам больше не нужно интегрироваться с Банком России, проходить дополнительную регистрацию, все делается дистанционно и без лишних затрат.

Процесс выглядит так: клиент формирует финансовый документ в системе «ВТБ Бизнес-онлайн», подписывает и направляет в банк. ВТБ получает документ и передает эти платежи получателю. Клиенты сервис-бюро идентифицируются как обычные пользователи СПФС, поэтому порядок отправки, получения и обработки их финансовых сообщений точно такой же, как у прямого участника.

- Подключение «Сервис-бюро СПФС» даст возможность клиенту упростить и ускорить обмен финансовыми документами, а также сэкономить на интеграции и дальнейшей поддержке канала с Банком России. В дальнейшем функционал сервиса позволит совершать и трансграничные операции обмена финансовыми сообщениями с зарубежными участниками СПФС, — отметил старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.