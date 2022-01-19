Более 55 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов в 2022 году на Кубани

Губернатор края встретился с новым руководителем ФАС РФ по региону

Более 55 миллиардов рублей выделили на реализацию нацпроектов в 2022 году на Кубани. Глава региона обсудил вопрос на встрече с новым руководителем Федеральной антимонопольной службы России по Краснодарскому краю Глебом Старковым.

– Краевое управление антимонопольной службы содействует здоровой конкуренции в регионе. Это ключевое условие для экономического и технологического развития региона, повышения качества и снижения цен на товары и услуги, – отметил Вениамин Кондратьев.

В частности, на встрече рассмотрели условия для честной конкуренции при госзакупках по нацпроектам. В 2022 году на их реализацию выделили более 55 миллиардов рублей.

– Важно поддержать регион в реализации нацпроектов. Глеб Старков специализируется на госзаказе, здесь его опыт будет полезен. Кубань занимает в России высокие позиции, достаточно широко внедрен антимонопольный комплекс, – отметил руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский.

Кроме того, глава региона предложил вернуть регулирование оптовых цен на сжиженный газ. Отмена привела к розничному росту стоимости. Ежегодно край выделяет более 160 миллионов рублей для стабилизации.