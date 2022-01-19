На мероприятии освятили памятный знак Фото: пресс-служба администрации Анапы

Новый парк Крещения Руси заложили в Анапе. Его возведут около храма в честь святого Равноапостольного князя Владимира. Освящение памятного знака провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност при участии мэра Василия Швец, анапского межрайонного прокурора Александра Фоменко и православной общественности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый парк расположится на площади почти в шесть гектаров. По проекту здесь задуман маршрут с историей Крещения Руси - посетители смогут изучить стенды с информацией. А большую часть парка – почти 5 гектаров – отведут под деревья и кустарники. Кроме того, здесь оборудуют детские и спортплощадки, плоскостной фонтан, купель, сцену для церковного хора.

– Это знаменательное для города событие, мы закладываем новый парк для всех жителей и гостей Анапы. Весь рекреационной религиозный комплекс займет свыше 7 гектаров – это больше площади парка «Ореховая роща». Новое общественное пространство круглый год будет встречать прихожан, всех наших жителей и гостей, - отметил глава Василий Швец.

Первую очередь парка планируют открыть в июле, а полностью объект завершат в следующем году.