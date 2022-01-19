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Общество19 января 2022 15:00

Корпус школы на 400 мест планируют построить вблизи Юбилейного мкр Краснодара

Вопрос о передаче участка в муниципальную собственность под строительство рассмотрят на сессии ЗСК
Светлана ОВДЕЙ
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Сейчас на участке находится корпус старого учебного комбината Фото: krd.ru

Сейчас на участке находится корпус старого учебного комбината Фото: krd.ru

Корпус школы №55 на 400 мест планируют построить в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Его возведут при передаче участка в муниципальную собственность – вопрос рассмотрят на сессии ЗСК. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участок на территории школы по улице Минской находится в собственности края – здесь построен корпус старого учебного комбината. Если решение будет одобрено, здание придется сносить.

- В Краснодаре отмечен большой прирост детей школьного возраста, мы сталкиваемся и еще будем сталкиваться с проблемой нехватки мест в учреждениях. Нужно использовать все возможности, чтобы создавать новые и развивать действующие школы. Пристройка на 400 мест около Юбилейного позволит частично улучшить ситуацию с местами в школах крупного микрорайона, - подчеркнул глава города Андрей Алексеенко.