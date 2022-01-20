AVA Group начинает реализацию парка в городе-курорте Анапа

Фото: мэрия Анапы

19 февраля в день одного из самых почитаемых православных праздников был заложен первый камень, который ознаменовал собой строительство Крещенского парка в городе-курорте Анапа. Инвестором нового общественного пространства выступил инвестиционно – строительный холдинг AVA Group.

Новый Крещенский парк расположится в микрорайоне Высокий берег, рядом с Храмом князя Владимира Крестителя Руси. Парк общей площадью 7 га будет состоять из двух частей: первая – прогулочные аллеи, места для отдыха, спортивные площадки и малые архитектурные формы для детей; вторая – административно-хозяйственные постройки, церковная школа на 100 человек, сцена для выступления православного хора. Будущий парк будет доступен для жителей и гостей города-курорта Анапа.

- Мы уделяем большое внимание развитию городской среды, в том числе общественных пространств, таких как парки и скверы. Устройство Крещенского парка не первый подобный проект для холдинга, в городе-курорте Сочи в настоящий момент реализуется экопарк площадью 4,5 га. Мы уверены, что Крещенский парк станет любимым местом отдыха горожан и гостей города-курорта Анапа, - рассказал представитель AVA Group в Анапе Евгений Сливин.

Инвестиционно-строительный холдинг основан в 2007 году. Центральный офис расположен в Краснодаре. С 2021 года холдинг вместе с развитием девелопмента начал работу в новых направлениях, таких как производственный кластер, гостеприимство, медицина, логистика. Представительство в городе-курорте Анапа открыто в 2021 году.