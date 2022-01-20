На Кубани годовалая девочка получила серьезный ожог, наступив в таз с кипятком

Годовалая девочка получила ожоги, наступив в таз с кипятком Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новороссийске годовалая девочка поступила в Первую городскую больницу с серьезными ожогами левой ступни. Как объяснили врачам родители, травмы малышка получили из-за своего любопытства и оплошности взрослых. Как и большинство чрезвычайных происшествий с малолетними, это также привлекло внимание правоохранительных органов.

- Со слов матери девочка вступила в таз с кипятком, который стоял на полу, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Девочке предстоит серьезное лечение в ожоговом центре и последующие косметические операции по устранению шрамов на ножке.