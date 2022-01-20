Стоматолог забыл в автобусе Сочи рюкзак с инструментами

В Сочи стоматолог потерял инструменты на 200 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицейский участок Сочи обратился врач-стоматолог, который попросил стражей порядка разыскать потерянный им рюкзак с медицинскими инструментами. Как рассказал медик, он возвращался с рабочей смены на пассажирском автобусе. При нем был спортивный рюкзак с медицинской формой, кольцевой лампой и стоматологическим инвентарем.

- Из указанного автобуса заявитель вышел на остановке «Море Молл» и вспомнил, что забыл рюкзак с инструментами только спустя какое-то время, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сумма ущерба, по словам медика, составила примерно 200 тысяч рублей. Полицейские приняли заявление от рассеянного врача. Они изъяли записи камер наблюдения по маршруту стоматолога и начали проверку.