На Кубани полицейские зарегистрировали ДТП другой датой и добавили участников аварии

Вместо протоколов о ДТП у кубанских автоинспекторов получались фантастические рассказы Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Полицейские в Отрадненском районе подошли к исполнению служебных обязанностей со смекалкой и фантазией. Еще летом 2021 года автоинспекторы дорожно-патрульной службы, работающие в паре, скрыли факт ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки. Аварию они зарегистрировали лишь спустя четыре дня, но в описание добавили некоторые моменты от себя.

- В дальнейшем инспекторы с целью создания иллюзии законности выполнения ими должностных обязанностей зафиксировали факт дорожно-транспортного происшествия с участием экскаватора-погрузчика, автомобиля «ЛАДА 217050» и автомобиля «МАЗДА 6», обосновав незаконный вывод о характере, участниках и виновнике ДТП, в связи с чем на основании постановления по делу об административном правонарушении был привлечен к ответственности водитель экскаватора, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Водитель погрузчика, который с удивлением узнал о том, что он стал виновником ДТП, в которое никогда не попадал, обратился к полицейским с просьбой разобраться в деле. В начале января 2022 года было вынесено решение о возбуждении уголовного дела в отношении автоинспекторов ДПС. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.