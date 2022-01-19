В Сочи началось строительство детского сада и школы

На программу комплексного развития Сочи выделят почти 140 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В сочинском микрорайоне Бытха началось строительство детского сада, куда получат путевки 300 малышей и школы, рассчитанной на 1100 школьников. Стройплощадки посетили 19 января мэр города Алексей Копайгородский и заместитель главы Минстроя страны Юрий Гордеев.

Замминистра строительства и ЖКХ России поблагодарил руководство курорта за подготовку программы комплексного развития Сочи. В 2022 году финансирование программы будет обсуждено и утверждено.

– Для полноценного развития города требуется комплексный подход, учитывающий интересы местного населения и отдыхающих. Необходимо развивать транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, а также водоочистную систему и водоотведение, - рассказал Юрий Гордеев.

План комплексного развития курорта рассчитан до 2030 года. На реализацию программы будет направлено почти 139 миллиардов рублей.