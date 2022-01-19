Депутата, напавшего на официантку в кафе Апшеронска, исключат из партии.

Депутата, напавшего на официантку в кафе Апшеронска, исключат из партии. Об этом стало известно после того, как неприятный инцидент придали огласке. Напомним, в заведении отдыхала компания мужчин, среди которых был депутат совета Апшеронского района Петр Нелинов. Возмущения со стороны народного избранника начались после того, как он увидел счет. Сумма депутату показалась слишком большой. Отношения он пошел выяснять с официанткой. Во время разбирательств он толкнул официантку несколько раз. Агрессивное поведение попало в объектив камер наблюдения.

Писать заявление в полицию девушка не стала. По ее словам, достаточно и того, что депутат извинился. Однако Петра Нелинова решили исключить из партии.

- Хотя он не является членом «Единой России», к сожалению, он входит в ее депутатское объединение в муниципальном совете депутатов, - отметил глава Апшеронского района Олег Цыпкин. - Конечно, такое поведение не приемлемо. Мы настаиваем на исключении его из депутатского объединения «Единой России» в Совете Апшеронского района.

Кроме того, депутата просят правоохранительные органы все же обратить внимание на инцидент и дать правовую оценку ситуации. Также народные избранники считают, что Петра Нелинова должны привлечь к ответственности по всей строгости закона.