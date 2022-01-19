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Общество19 января 2022 18:34

Маршрут одного из городских автобусов изменится в Краснодаре

Автобус № 21 будет ходить по другим улицам после многочисленных просьб жителей города
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре изменится маршрут одного из городских автобусов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре изменится маршрут одного из городских автобусов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 21. Как сообщили в мэрии краевого центра, автобус с 22 января будет курсировать по улицам Ставропольская, Старокубанская, Уральская, Новороссийская и Меланжевая. Конечная остановка автобуса будет на территории торгового центра «Хозяин».

- Маршрут автобуса изменен с учетом пожеланий жителей. Это позволит обеспечить транспортную доступность новых жилых комплексов и торговых объектов – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также на линию выйдут четыре дополнительных автобуса, что позволит решить транспортную проблему в этой части города.