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Общество19 января 2022 18:43

Почти 260 тонн реагентов использовали в Краснодаре для обработки улиц от наледи

В ночь с 19 на 20 января на городских дорогах работают коммунальные службы
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре продолжают обрабатывать улицы от наледи. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжают обрабатывать улицы от наледи. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре синоптики предупредили о новых заморозках. В мэрии краевого центра приняли решение продолжить обработку улиц от наледи. В ночь с 19 на 20 января на городские дороги выйдут бригады рабочих, которые нанесут на магистрали, мосты и дороги противогололедные реагенты.

- В этой работе будут задействованы 25 единиц спецтехники. Бригады приступили к работе с 18.00 вечера, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В работах задействованы почти 600 человек. За минувшие сутки почти 260 тысяч реагентов использовали в Краснодаре для обработки дорог от наледи. На улицах краевого центра установлены 2319 контейнеров для хранения песка.