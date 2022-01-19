В МВД по Краснодарскому краю опровергли информацию о пытках полицейского в лесу

Полицейские опровергли пытки коллеги в кубанском лесу Фото: Иван МАКЕЕВ

В ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировали видеоролик, который «гуляет» по краевым пабликам. На кадрах запечатлены пытки кубанского полицейского, который чем-то не угодил пьяной компании. Происшествие, якобы, произошло в Курганинске, где четверо пьяных мужчин вывезли полицейского в лес и там стали издеваться над ним. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю эту информацию опровергли.

- В ряде СМИ и сети интернет опубликована не соответствующая действительности информация о том, что в Краснодарском крае полицейский и его товарищ были госпитализированы с телесными повреждениями после нападения со стороны пьяной компании. Информируем, что сообщений о чрезвычайных происшествиях с личным составом подобного характера в ГУ МВД России по Краснодарскому краю не поступало, - рассказали в пресс-службе краевого главка Министерства внутренних дел.

Также, официальный представитель ведомства призвал журналистов более ответственно относиться к подготовке материалов и перед публикацией получать проверять данные.