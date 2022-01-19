В новом акушерско-гинекологическом корпусе родился первый ребенок. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Кореновском акушерско-гинекологическом корпусе, который был открыт всего несколько дней назад, уже родился первый ребенок. Роды у Аэлиты Чамян приняли врачи пункта. На свет появился здоровый мальчик весом 4200 граммов. К поздравлениям мамы малыша присоединился губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Пусть малыш растет крепким, здоровым и счастливым. Аэлите желаю поменьше бессонных ночей и скорейшего восстановления, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Уже известно, что родители выбрали имя Артем для первенца.