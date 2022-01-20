Что произошло за ночь 20 января в Краснодарском крае: Задержан подозреваемый в убийстве беглый тиктокер Алексей Щетинин

Алексей Щетинин

Что произошло за ночь 20 января 2022 года. В Темрюкском районе задержан подозреваемый в убийстве беглый тиктокер Алексей Щетинин. Мужчину задержали в одной из районных саун.

В МВД по Краснодарскому краю опровергли информацию о пытках полицейского в лесу. Видеоролик, который гуляет по соцсетям, в ведомстве назвали фейком.

Депутата, напавшего на официантку в кафе Апшеронска, исключат из партии. Поведение народного избранника назвали неприемлемым.

Экстренно севший в Сочи самолет отправлен на Кипр. Ранее авиалайнер приземлился на курорте из-за смерти пассажира.