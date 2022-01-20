Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Сочи 20 января 2022 года опять будут происходить в трех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрообъектах. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 20 января в округе не будет света на улице Будённовская села Лесное, в садовых товариществах «Сигнал» и «Авиатор», а также на улице Энергетиков.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Калиновое Озеро, Центральная, Жилищная, Армянская, Депутатская, 1, Гагринская, Армянская, Черешневый, а также переулки Армянский, Комбинатовский, Калиновый, Черешневый и проспект Пушкина, 1-14.

В Центральном районе под ограничения попадут жители улиц Пригородная, 17, Голенева, 26/4, Полтавская, Крымская, Волжская, Ландышевая, Санаторная, Клубничная, Черноморская, Волжская, 32, Ландышевая, Плеханова, 79, Санаторная, Донская, 84, Восточная, Яблочная, Виноградная, 216/6, Целинная, 8Б, Черноморская, 4-22, Гагарина, а также переулка Виноградный и проспекта Пушкина.

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные на улице Асарэтх и переулке Вольный аула Хаджико, также попадут под ограничения улицы Республиканская и Бехтерева в поселке Вишневка.